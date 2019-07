La Milanesiana tra musica, poesia e De André

Dopo l'omaggio al cinema la Milanesiana si dedica oggi a musica e poesia, binomio che sposa testi e melodie nell'ambito recitativo del teatro. E proprio a partire dalla cornice, si annusa già il profumo della novità. «Il respiro della musica e della poesia», quest'anno in collaborazione con il teatro Franco Parenti, si svolge in una nuova sede: la sala Testori della palazzina dei Bagni Misteriosi, in via Carlo Botta 18.

L'appuntamento è per mezzogiorno e, nemmeno a farlo apposta, l'ambiente acquatico favorirà il prologo poetico a cura di Davide Rondoni che introduce una lettura inedita della scrittrice Antonella Boralevi. A seguire il concerto fotografico illustrato con immagini scelte dal musicista Michele Sganga che interpreterà le Images di Claude Debussy e alcune sue personali composizioni, otto canzoni senza parole. La parte fotografica, dal titolo Biosp(h)era propone suggestioni e immagini legate al tema della salvaguardia ambientale di cui parlerà lo scrittore Stefano Jacini.

Il pomeriggio della rassegna è invece dedicato all'arte. Alle 17.30 al Bmw Milano urban store verrà inaugurata la mostra Andy Warhol art car che festeggia l'anniversario dei quarant'anni della Bmw art car di Andy Warhol. Ne parleranno il giornalista de Il Giornale Luigi Mascheroni, il responsabile della comunicazione di BMW Italia Roberto Olivi e lo storico dell'arte Thomas Girst.

Alle 18, sempre al Bmw Milano urban store, si affronterà il tema storico della «Caduta del muro di Berlino: nascita di una speranza (30 anni dopo)». Letture degli scrittori Michela Monferrini, Fabio Geda, Roberto Cotroneo, Giordano Bruno Guerri e Francesca d'Aloja ripercorre quei fatti di impatto epocale. La serata sarà condotta da Luigi Mascheroni e precederà il concerto del cantautore Omar Pedrini.

L'ultimo appuntamento della giornata è rivolto alla musica e soprattutto ai testi. Alle 21 all'auditorium Banco BPM si terrà Le parole della speranza e un omaggio a Fabrizio De André (20 anni dopo). La serata prevede la presenza di noti autori: il poeta Ben Okri, gli scrittori Sandro Veronesi, Edoardo Nesi, Edoardo Albinati e Helena Janeczek. Al termine del recital del cantautore Massimo Bubola, Dori Ghezzi e Cristiano De Andrè renderanno omaggio al grande Fabrizio.