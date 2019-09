Retata contro la droga: tra i clienti dei pusher pure agenti della penitenziaria

Importante operazione antidroga a Milano nella notte tra venerdì 13 e sabato 14 settembre. In manette sono finiti cinque spacciatori. Tra i clienti anche due agenti della polizia penitenziaria. Il blitz è stato riportato da milanotoday, ed è avvenuto in via Gola, luogo sul Naviglio Pavese tristemente noto per lo spaccio di sostanze stupefacenti. Cinque gli spacciatori finiti in manette: tre stranieri e due italiani. Un tunisino di 51 anni, un marocchino 30enne, un palestinese di 23 anni e due giovani italiani di 29 e 20 anni.

Questi abitavano in due appartamenti occupati, al secondo e al terzo piano di un palazzo Aler. Nelle abitazioni sono stati rinvenuti 170 grammi di marijuana e 1,46 di cocaina. Oltre a 800 euro in contanti. Durante l’operazione messa a punto dalla polizia locale e dai carabinieri, sono stati trovati anche 375 grammi di hashish e 300 grammi di mannite nel cortile dello stabile.

Il blitz delle Forze dell’ordine ha portato anche a fermare cinque clienti con 4,36 grammi di cocaina. Tra loro anche due agenti della polizia penitenziaria. Tutti sono stati segnalati alla prefettura come consumatori di sostanze stupefacenti.

