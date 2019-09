Il marocchino attacca a caso: accoltellati padre e figli in strada

Sono trascorse quasi tre settimane ma, dopo serrate indagini, gli uomini della Squadra mobile hanno finalmente individuato ed arrestato il giovane di nazionalità italiana e di origini marocchine di 23 anni che la sera del 3 settembre scorso aveva tentato di accoltellare un uomo e i suoi figli in via Giambellino, zona Lorenteggio, a Milano.

Tutto era accaduto all’improvviso e nella maniera più imprevedibile. Un 53enne con i suoi due figli di 21 e 22 anni, era stato stato avvicinato da un ragazzo in chiaro stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di alcol. Lo straniero, del tutto privo di lucidità, si era aggrappato all’uomo. Quest’ultimo, preoccupato per possibili azioni violente da parte dell’immigrato, ha tentato di allontanarlo ricevendo in cambio un pugno in pieno volto che lo ha fatto cadere a terra.

A questo punto la situazione è degenerata. In aiuto della vittima sono arrivati i due figli che hanno dato il via ad una discussione terminata senza conseguenze per nessuno. La brutta storia sembra essersi conclusa lì tanto che i tre italiani si sono allontanati dirigendosi al centro del cortile di piazza Tirana.

Invece, il peggio doveva ancora arrivare. L'ubriaco in preda all’ira li ha raggiunti e, impugnando un coltello, ha cercato di colpire i suoi avversari.

Un ragazzo è riuscito a schivare il colpo. Peggiore la sorte per il fratello e per il padre. Il primo è stato colpito da un fendente che gli ha lacerato la parte posteriore dei jeans e la biancheria intima ma che non gli ha provocato ferite.

Il genitore, invece, è stato centrato al fianco destro riportando una profonda ferita all’addome con lacerazione del fegato. L’uomo è stato soccorso ed accompagnato dai figli presso la vicina struttura della Croce Verde e ricoverato al Policlinico in codice rosso con una prognosi di 40 giorni.

L’aggressore si è allontanato in direzione della Stazione San Cristoforo in compagnia della ragazza e di un connazionale, entrambi estranei ai fatti, dove avevano preso un treno per Mortara, in provincia di Pavia.

Per individuare l’autore del folle atto sono state fondamentali le telecamere di sorveglianza presenti nella zona che hanno ripreso il momento dell'assalto e il percorso di fuga.

Prima di salire sul convoglio, come testimoniano le immagini riprese dalle telecamere, il giovane si era tolto la maglia sporca di sangue. Nei video, infatti, si vede il ragazzo mentre esce a petto nudo dalla stazione di Abbiategrasso.

Proprio grazie alle immagini, gli investigatori della Mobile sono riusciti a identificare il fuggitivo. Dopo alcuni controlli a vuoto, gli agenti sono arrivati fino a Modena dove vive la mamma adottiva. Qui poliziotti lo hanno arrestato per lesioni gravi e porto d'armi in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere.

Nell’abitazione della donna, le forze dell’ordine hanno anche trovato il jeans bianco, le scarpe e la borsa che il giovane aveva quando ha compiuto l’aggressione. Il 23enne, descritto dagli stessi investigatori come un ragazzo "dall'indole violenta" , ha precedenti per furto, resistenza, percosse e ingiurie.

