32enne accoltellato in strada: è gravissimo

Notte di sangue a Milano quella di sabato 27 luglio. Un uomo di 32 anni è stato pugnalato al torace, a pochissima distanza dal cuore. E’ ora ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Niguarda. E' stato fermato un ragazzo di 26 anni accusato di tentato omicidio. La vittima è un cittadino di origini marocchine, risultato poi irregolare nel nostro Paese. L’aggressore è un suo connazionale, anche lui irregolare in Italia.

Il fatto è avvenuto verso le 22,30 all’angolo tra via Morgantini e via Civitali. Una donna si sarebbe accorta di tre uomini che stavano litigando violentemente in strada, sotto la finestra del suo appartamento. Secondo quanto emerso il 26enne avrebbe a un certo punto estratto un lungo coltello, pugnalando al torace il 32enne. La terza persona presente alla colluttazione avrebbe cercato di separare i due litiganti.

La centrale operativa del 118, allarmata dalla donna, ha subito inviato sul posto un'ambulanza e un’automedica in codice rosso. Quando il personale sanitario è giunto sul luogo dell’aggressione la situazione è apparsa subito disperata. I soccorritori sono riusciti a stabilizzare il ferito e a trasportarlo all’ospedale Niguarda di Milano. Nella notte l’uomo ha subito un importante intervento chirurgico. Al momento si trova ricoverato in ospedale e la prognosi non è ancora stata sciolta.

Gli agenti giunti sul posto si sono accorti di un giovane che stava cercando di nascondere un coltello e una maglietta, entrambi sporchi di sangue, sotto un’automobile. L’uomo è stato fermato dai poliziotti e il coltello, con una lama di circa 30 centimetri, è stato posto sotto sequestro. La terza persona testimone del fatto è riuscita a fuggire facendo perdere le proprie tracce. Dovrebbe trattarsi dell’uomo che ha tenato di dividere i due. Ancora da chiarire perché aggressore e vittima abbiano innescato la lite finita poi in tragedia. La Questura di Milano ha aperto una indagine.

Segui già la pagina di Milano de ilGiornale.it?