Acido nella gazzosa: ragazzo si sente male

Un ragazzo di 14 anni si era recato in un bar di Porta Venezia a Milano con l'intenzione di bere una gazzosa. L'ha ordinata dopo essersi seduto all'interno del locale ma non appena ha iniziato a sorseggiare ha sentito un bruciore diffondersi in tutta la gola fino ad arrivare allo stomaco. È stato quindi trasportato d'urgenza al Fatebenefratelli si legge sul Milano Today e successivamente ricoverato all'interno del Buzzi con lesioni all'esofago e allo stomaco.

Ancora da appurare cosa ci fosse all'interno della bottiglietta, stanno indagando i carabinieri che hanno ricostruito la dinamica. Il ragazzo si era accorto che ci fosse qualcosa di strano in quella bottiglietta, infatti quando aveva provato a svitarla il tappo era durissimo e non si apriva. Non sembrava un semplice sigillo ermetico. Lo staff del bar avrebbe addirittura aiutato il giovane ad aprire la bottiglietta dopo alcuni tentativi: " Ho pensato che il prodotto fosse scaduto"- dice ol genitore- " la data riportata sulla confezione era 2022 ". Soccorso dai sanitari del 118 è stato portato al Fatebenefratelli e successivamente posto al Buzzi sotto stretta sorveglianza. I medici stanno provando a curarlo con il cortisono e gli è stato vietato di mangiare e nelle prossime ore gli verranno sequestrati soltanto liquidi.

Per ora l'ipotesi più accreditata è che qualcuno dello staff, erroneamente, abbia preso la bottiglia di acido e l'abbia posta tra le altre bevande pensando che fosse semplicemente stata dimenticata.