Milano, agente della Digos perde la vita in un incidente stradale

Lo schianto si è verificato al semaforo: una macchina contro una moto. Il grave incidente si è consumato ieri sera, tra Bareggio e Cornaredo, comuni dell'hinterland milanese. A perdere la vita, il 44enne Cristian Piazzoli, poliziotto della questura del capoluogo lombardo, di ritorno dal lavoro e travolto da un'auto guidata da una donna, che voltava verso sinistra, in via Milano. La sua moto è stata sbalzata per diversi metri e la conducente rischia l'accusa di omicidio stradale.

Al personale del 118, intervenuto subito per soccorrerlo, le condizoni dell'uomo sono parse subito molto gravi. Il medico accorso ha praticato il massaggio cardiaco, riuscendo a rianimarlo prima di trasportarlo in codice rosso all'Humanitas di Rozzano, dove è stato constatato il decesso. I rilievi sul luogo dell'incidente sono stati eseguiti dai carabinieri della compagnia di Abbiategrasso e dovranno chiarire la dinamica esatta dello scontro.