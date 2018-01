Milano, aggredisce barista con una forchetta: preso rapinatore

Rocambolesca rapina questa mattina a Milano dove un 22enne italiano ha aggredito una 29enne bengalese, dipendente del bar tabacchi "Città Studi" di via Porpora, con una forchetta.

Il giovane è entrato nel locale chiedendo un pacco di sigarette. Ma il suo far sospetto ha allertato la ragazza che ha fatto presente che il bar era video sorvegliato. A quel punto l'altro è balzato oltre il bancone, ha preso una forchetta e l'ha ferita al mignolo per impossessarsi del registratore di cassa.

Poi è scappato, ma è rimasto in zona, nascosto tra le macchine parcheggiate in strada. La polizia, avvisata dalla giovane e subito accorsa, lo ha trovato ancora col bottino in mano e lo ha arrestato, mente la 29enne è stata curata per ferite lievi nella clinica Città Studi.