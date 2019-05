Allerta meteo: forti temporali in arrivo

La protezione civile della regione Lombardia ha emesso un'allerta meteo che riguarderà anche la città di Milano. Infatti importanti perturbazioni sono attese sulla regione già dalle prime ore del pomeriggio del 24 maggio. Il "codice giallo", si legge su Milano Today, con livello di pericolo due su quattro che partirà già dalle prime ore della notte.

" La giornata di venerdì sarà condizionata da instabilità: nella notte possibili precipitazioni anche a carattere di rovescio e temporale sui settori orientali di fascia prealpina e di pianura. Dalle ore centrali precipitazioni sparse, a carattere di rovescio e temporale, già a partire dai rilivei e interessamento verso il tardo pomeriggio-sera anche a parte dei settori di pianura " si legge sul bollettino meteo diramato dal Pirellone.