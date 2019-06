Milano, api assaltano una Lancia Y e arriva l’acchiappasciami

Una Lancia Y blu è la più amata dalle api di Milano. Ieri mattina uno sciame di 80mila di questi insetti si è fermato sul retro dell'auto che sostava in via Boscovich, una traversa di corso Buenos Aires.

Un fatto anomalo che ha destato la curiosità di Matteo Ballardini, membro di Apam, associazione produttori apistici della provincia di Milano. "Durante la primavera è normale che avvenga la “sciamatura”. Si tratta dell’abbandono dell’alveare da parte di un gruppo di api, che segue la “vecchia” regina cercando una nuova casa, quando nella famiglia d’origine c’è una regina nuova", dice l'apicoltore intervistato dal quotidiano Il Giorno.