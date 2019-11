Milano, arrestato con mezzo chilo di shaboo

Ancora un arresto a Milano per possesso e spaccio di stupefacenti. E ancora una volta si tratta di shaboo, o Crystal Meth, la droga sintetica molto in uso nella comunità asiatica e sempre più diffusa anche tra i giovani italiani, soprattutto milanesi. Un ragazzo di origini cinesi di 25 anni è stato fermato ieri pomeriggio, lunedì 11 novembre, in zona Comasina, a Milano. Una pattuglia del nucleo contrasto stupefacenti della polizia locale era impegnata in un giro di ricognizione nei pressi di via Teano, quando improvvisamente si è imbattuta nel giovane asiatico. Il suo modo di comportarsi è apparso molto sospetto. Sembra si trovasse in mezzo alla via, come se stesse aspettando qualcuno e, da quanto riferito, sembrava molto nervoso. Il suo modo di fare ha quindi allarmato gli agenti che hanno deciso di avvicinarlo per un controllo. Il 25enne è stato quindi perquisito.

In giro per Milano con mezzo chilo di shaboo

Addosso il sospetto aveva mezzo chilo di shaboo, la droga in cristalli, e 50 grammi di ecstasy. La droga trovata era suddivisa in cinque bustine di plastica trasparenti del peso totale di 482,8 grammi, pari a circa 4,800 dosi. Il ragazzo se ne andava quindi in giro per Milano con oltre centomila euro. Considerando il fatto che una sola dose viene solitamente venduta a un costo che può variare tra i 70 e i 100 euro, si sta parlando quindi di un valore compreso tra i 340mila e i 480mila euro. L’uomo, di cui si conoscono solo le iniziali, J.C, è risultato avere diversi precedenti penali per spaccio di stupefacenti. Una volta fermato è stato condotto nel carcere di San Vittore con l’accusa di spaccio.

La droga che azzera la stanchezza

Lo shaboo è una droga sintetica molto diffusa tra gli asiatici che sta prendendo sempre più piede anche tra gli italiani. Di solito sono i cinesi a commercializzarla ed è molto in voga anche tra i filippini che risiedono nella città lombarda. Si tratta di metanfetamina con effetti devastanti per chi la assume. Sarebbe anche dieci o quattordici volte più potente della cocaina. Le dosi vendute solitamente si aggirano intorno allo 0,1 grammo. I suoi effetti sono di tipo allucinogeno e ne basta veramente una piccolissima quantità per attivarne il principio. Dopo aver assunto questa droga, il soggetto è in grado di restare sveglio anche per giorni, senza accusare stanchezza fisica.

