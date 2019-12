Milano Artweek presentata a New York e Fondazione Stelline annuncia la mostra di Marinella Senatore

Presentata al New Museum di New York la Milano Artweek 2020 con un evento organizzato dalla Fondazione Stelline insieme al Comune di Milano e con il contributo di Fondazione Fiera Milano, iniziativa che testimonia l’apertura sempre più internazionale, anche in campo culturale e artistico, del capoluogo lombardo e delle sue istituzioni.

La Milano Artweek 2020, in calendario dal 14 al 19 aprile prossimi è stata illustrata al pubblico newyorkese dall’assessore alla Cultura del Comune Filippo Del Corno, presenti il console generale d'Italia Francesco Genuardi, il direttore artistico del New Museum e della Fondazione Trussardi Massimiliano Gioni e il direttore artistico di Miart 2020 Alessandro Rabottini.

“Siamo molto orgogliosi di concludere il 2019 con un’altra importante occasione per far conoscere le nostre iniziative culturali - ha sottolineato PierCarla Delpiano, presidente delle Fondazione Stelline -. È il quarto anno consecutivo che la Fondazione Stelline presenta a New York i propri progetti insieme alle istituzioni milanesi. Dopo il nostro Hub Leonardo, proponiamo alla platea della Grande Mela Appunti per una rivoluzione, la prima personale milanese di Marinella Senatore, artista già conosciuta e apprezzata in questa città, grazie a un progetto site-specific realizzato per l’High Line, e scelta anche proprio per rafforzare il fil rouge tra Milano e New York”.

Marinella Senatore è un’artista e film maker italiana, che da anni lavora in giro per il mondo. I suoi lavori, che comprendono cortometraggi, libri, disegni, installazioni e performance, sono caratterizzati da un continuo dialogo tra storia, cultura e strutture sociali unendo, in particolare, la protesta politica con il teatro, la musica e il cinema.

La mostra Appunti per una rivoluzione che si terrà dal 15 aprile al 7 giugno 2020 a cura di Paola Ugolini, presenta una serie di lavori site-specific: wall papers, collages, installazioni realizzate con le luminarie delle sagre paesane, video e fotografie che si concentrano su tematiche sociali e questioni urbane come l’emancipazione, l’uguaglianza, i sistemi di aggregazione e le condizioni lavorative.

Nello spazio espositivo ci sarà una performance corale realizzata con The School of narrative dance, fondata dall’artista nel 2013 con l’intento di creare vere e proprie comunità utilizzando un metodo didattico totalmente libero e non schematizzato. La scuola, che è nomade e gratuita, si trasforma a seconda degli spazi che temporaneamente occupa, proponendo un sistema educativo alternativo, basato sull’emancipazione, sull’inclusione e sull’autoformazione.

MARINELLA SENATORE. APPUNTI PER UNA RIVOLUZIONE

a cura di Paola Ugolini

Dal 15 aprile al 7 giugno 2020

Orario: martedì – domenica, ore 10 - 20 (chiuso il lunedì)

Ingresso a pagamento: 8 euro intero; 6 euro ridotto (ultimo ingresso un’ora prima della chiusura)

Fondazione Stelline, c.so Magenta 61, Milano

Info: fondazione@stelline.it | www.stelline.it