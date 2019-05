Milano, automobile decolla e si ribalta. In coma il guidatore

Tragico incidente questa mattina all’alba in via Cardinale Tosi, a Milano. L’autovettura è letteralmente volata e in seguito ricaduta sull’asfalto del marciapiede, ribaltandosi. I corpi dei due passeggeri sono rimasti schiacciati dalle lamiere. Il guidatore è in coma e la persona accanto sarebbe invece in gravissime condizioni. Il tragico incidente è avvenuto questa mattina, venerdì 24 maggio, verso le 5,45 nella zona Nord di Milano, all’incrocio tra via Tosi, via Venegoni e via Olivieri. A pochissima distanza dall’ospedale San Carlo.

Per cause ancora da accertare una Bmw 320 ha preso il volo dopo che ha urtato il cordolo della rotonda, ricadendo per terra rovesciata su se stessa. Subito sul luogo dell’impatto sono giunti i sanitari del 118 e la Polizia locale. I due uomini a bordo del mezzo sono fin da subito apparsi in gravissime condizioni. Il conducente, un 45enne, sarebbe stato trasportato in codice rosso al San Carlo. Da quanto emerso quando i soccorritori lo hanno raggiunto l’uomo era privo di sensi e non reagiva agli stimoli esterni, probabilmente in coma. Una volta intubato è stato portato al Pronto soccorso.

Il passeggero sedutogli accanto, un 50enne, è stato invece trasferito d’urgenza all’ospedale Niguarda. Non dovrebbe però essere in pericolo di vita. Gli agenti che stanno al momento ultimando gli accertamenti del caso non escludono che alla base del grave incidente possa eccersi l’eccesso di velocità. Probabilmente vi è stato anche un errore di valutazione da parte del guidatore dell’auto. Nell’impatto non sarebbero state coinvolte altre vetture. Sul luogo dello schianto sono arrivati anche i Vigili del fuoco del comando provinciale di via Messina, intervenuti per controllare la situazione ed evitare altri incidenti.