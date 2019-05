Milano, bimba di 2 anni ingerisce acido: d'urgenza in ospedale

Terribile incidente domestico avvenuto nella serata di ieri in un'abitazione di Mediglia (Milano), dove una bimba di 2 anni ha ingerito dell'acido in polvere, finendo per questo in ospedale in gravi condizioni.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, che si sono occupati di indagare sulla vicenda, la piccola, una bambina senegalese, si trovava in casa con la madre quando si è verificato l'episodio. Durante un probabile momento di distrazione del genitore, è riuscita ad arrivare ad una confezione di disgorgante – Mr Muscle, secondo alcune fonti – e ad ingerirne alcuni granuli. Inghiottito un poco dell'acido, la piccola ha subito cominciato a stare male, facendo preoccupare la madre, cha ha chiamato i soccorsi.

Sul posto sono tempestivamente intervenuti i sanitari del 118 che, compresa la gravità della situazione, hanno trasportato d'urgenza la minore alla clinica De Marchi di Milano.

Qui i medici si sono occupati di lei, riuscendo a stabilizzarla. Malgrado la piccola versi ancora in serie condizioni, i sanitari fanno sapere che non dovrebbe più trovarsi in pericolo di vita.

Del caso sono stati comunque informati i carabinieri della stazione locale, che hanno avviato una breve indagine per risalire alle esatte dinamiche della vicenda. Dopo aver ispezionato l'abitazione ed interrogato la madre, gli uomini dell'Arma sono arrivati alla conclusione che l'incidente che ha coinvolto la piccola sia stato frutto di una grave disattenzione.