Bimbi giocano con l'estintore sul tram: 11 in ospedale

Mattinata particolare quella di ieri, giovedì 29 agosto, su un tram della linea 14 attivo a Milano. Alcuni bambini hanno giocato con l’estintore fino a far scattare la leva. Immediata la fuoriuscita di polvere bianca contenuta nell’oggetto in questione. Intossicati loro, la madre e anche alcuni passeggeri del mezzo. Il fatto, riportato da milanotoday, è avvenuto ieri mattina, verso le 11,30, in via Torino, una delle strade principali del centro di Milano.

Secondo una prima ricostruzione, colpevoli di aver seminato il panico su un tram della Azienda tranviaria milanese sarebbero alcuni bambini, sette per l’esattezza, tutti appartenenti alla stessa famiglia. Questi erano saliti sul mezzo in compagnia della loro mamma. Ma si sa, spesso i più piccoli si annoiano durante i tragitti e ogni oggetto è capace di attirare la loro attenzione. Purtroppo, in questo caso, a interessarli è stato l’estintore presente sul tram.

I bimbi hanno iniziato a toccarlo, girarlo, fino a far scattare la leva e quindi azionarlo. Immediata è stata la fuoriuscita di polvere bianca contenuta al suo interno, che ha investito i bambini, la loro mamma e altri passeggeri. Sul luogo sono arrivati poliziotti, sanitari del 118 e vigili. Alla fine sono state undici le persone accompagnate in codice verde al Pronto soccorso.

Un giovane di 38 anni è stato trasportato al Policlinico per un controllo. Le piccole pesti, tutte di età compresa tra i 3 e i 14 anni, sono state accompagnate alla clinica De Marchi, mentre la loro mamma e altri presenti al San Paolo. Tre passeggeri che si trovavano sul mezzo hanno preferito rifiutare di andare in ospedale per accertamenti.

