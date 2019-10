Blitz della Polfer. Fermati pusher e borseggiatori

Importante operazione a Milano che ha coinvolto per ben due giorni gli agenti della Polfer, la Polizia Ferroviaria. Sono stati infatti controllati al tappeto gli scali del capoluogo lombardo. Quattro i soggetti arrestati e 21 quelli denunciati. Come riportato da milanotoday, durante i controlli sono state identificate 602 persone. Nella serata di giovedì 10 ottobre nella stazione di Lambrate è stato fermato un ragazzo italiano di 27 anni. A seguito di un appurato controllo, è risultato un provvedimento di cattura nei suoi confronti, emesso dal Tribunale di Brescia. Il fermato è stato quindi trasferito al carcere di San Vittore. Dovrà rispondere dei reati di furto, lesioni personali e resistenza a Pubblico Ufficiale. Resterà dietro le sbarre per nove mesi e 27 giorni, oltre al pagamento di una sanzione di 120 euro.

Il pomeriggio di venerdì 11 ottobre è stata invece la volta della Stazione di Milano Rogoredo, dove un ragazzo, in modo sospetto, si è dato alla fuga appena ha visto gli agenti avvicinarsi. Aveva addosso due buste con 7,85 grammi di eroina e 2,73 di cocaina. Oltre a ottocento euro in contanti di dubbia provenienza. Anche il 24enne è stato arrestato. Sempre venerdì pomeriggio un 25enne marocchino, regolarmente in Italia, è stato fermato in Porta Garibaldi per rapina.

Lo straniero aveva infatti rubato alcuni prodotti in un supermercato all’interno della stazione, quando la sicurezza lo ha bloccato all’uscita, l’uomo ha colpito il sorvegliante al petto, fuggendo. Gli agenti della Polizia sono però riusciti a placcarlo poco dopo. Infine, nella Stazione Centrale di Milano è stata fermata una 24enne bosniaca senza documenti. Nei suoi confronti pendeva un provvedimento di cattura emesso dal Tribunale di Milano, secondo il quale dovrà scontare un anno, dieci mesi e venti giorni di carcere per diversi reati di rapina aggravata. Anche la 24enne è finita a San Vittore.

