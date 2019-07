Milano, bottino da 130mila euro nascosto in una cantina

In una cantina a Milano sono stati rinvenuti diversi oggetti rubati, per un valore di circa 130mila euro. Tutta la merce nascosta nello scantinato era di tipo tecnologico. Computer portatili, tablet, smartphone. A farne la scoperta è stata l’Unità Contrasto Stupefacenti che stava conducendo un’indagine volta a cercare una persona con precedenti per spaccio, ritenuta in possesso illegalmente di un’arma. E’ stata la Polizia locale che lo scorso 23 luglio ha rinvenuto in zona Maciachini a Milano, il tesoro. Gli agenti infatti stavano da tempo tenendo d’occhio il pregiudicato, e quando questi è sceso insieme a un altro uomo in cantina, lo hanno raggiunto e bloccato.

La pistola calibro 22 in effetti c’era e ed era tenuta nascosta in una scatola di cartone. Ma, oltre all’arma, erano molti gli oggetti tecnologici nascosti nello scantinato. Per la precisione, secondo quanto emerso, 248 pezzi. Di cui 79 telefoni cellulari, 3 navigatori, 43 computer portatili e 2 fissi, 9 tablet e altri strumenti informatici. Senza contare alcuni capi d’abbigliamento e accessori di marca, oltre a quattro biciclette. Per la bellezza di un valore di 130mila euro.

Tra i prodotti ritrovati, molti erano ancora imballati nelle proprie confezioni originarie e alcuni esponevano addirittura l’etichetta antitaccheggio. Probabilmente alcuni articoli erano stati rubati direttamente ai corrieri spedizionieri, sul camion delle consegne. Tutta merce risultata proveniente da varie rapine commesse negli ultimi mesi. Alla fine sono tre le persone indagate per ricettazione e furto. Si tratterebbe di due cittadini egiziani, uno di quaranta e l’altro di 49 anni, e di un algerino 46enne, risultato il proprietario della cantina. Uno di loro è anche stato accusato di detenzione illegale di arma da fuoco.

