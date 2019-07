Milano, bus con bambini colpito con una pietra da due adolescenti

Si sono resi protagonisti del lancio di pietre da una piccola altura sovrastante viale Renato Serra (Milano), arrivando a mettere a rischio l'incolumità dei bambini presenti all'interno di un autobus che proprio lì transitava durante la mattinata dello scorso mercoledì.

Responsabili due adolescenti del posto, che per trascorrere il tempo e vincere la noia hanno dato il via a questa pericolosissima pratica, totalmente incuranti delle gravi conseguenze che ne sarebbero potute derivare.

"Era solo un gioco" , avrebbero detto agli inquirenti che li hanno fermati dopo le segnalazioni effettuate dagli accompagnatori dei bambini a bordo del mezzo preso di mira, come riportato da "Il Giorno".

A raccontare quegli istanti è il presidente dell'associazione sportiva connessa all'oratorio della parrocchia di Santa Cecilia (Milano), Lucio Rivera. "Eravamo appena partiti dalla nostra sede di via Gallarate. All’altezza del parco Portello, abbiamo sentito un botto e ci siamo voltati di scatto: il vetro esterno era completamente rotto, e a terra abbiamo visto un sasso" . Nel bus una trentina di bambini di età compresa tra i 6 ed i 14 anni, che inizialmente non si sono resi conto di quanto stava accadendo. Fermata la corsa del mezzo, gli accompagnatori hanno tentato di individuare la provenienza del sasso, fino a che uno di essi non ha scorto i due adolescenti su una piccola altura sovrastante viale Renato Serra. "Li ho visti, hanno lanciato la pietra dalla montagnetta" , ha esclamato uno degli educatori, prima di dirigersi verso il parco con un collega e dare la caccia ai responsabili.

Non c'è stata, tuttavia, alcuna necessità di rincorrere i colpevoli, come continua a spiegare Rivera. "Pensavano di dover inseguire qualcuno . Invece si sono ritrovati davanti due ragazzini tranquillamente seduti sull’erba, che quasi li stavano aspettando" . "Vi rendete conto di ciò che avete fatto? Potevate ammazzare qualcuno" , ha esclamato uno dei due accompagnatori. Totalmente impassibili i due adolescenti, che hanno rivelato di aver già lanciato delle pietre anche in precedenza. Sull'asfalto, in effetti c'erano altri sassi, uno dei quali, stando sempre a quanto riferito dalla stampa locale, ha centrato e danneggiato un'autovettura, che non si sarebbe invece fermata, proseguendo la sua corsa dopo il botto.

Sul posto i carabinieri del comando di Milano, che si sono occupati di sporgere denuncia contro i ragazzini e di ricondurli a casa, riaffidandoli al controllo dei rispettivi genitori.