Milano città della pizza. Due giorni da "gustare"

Una due giorni dedicati a uno dei piatti più amati del mondo: oggi e domani all'interno dei seimila metri quadrati di Fabbrica Orobia (in via Orobia 15), si svolgerà per la prima volta a Milano l'evento aperto a tutti (con ingresso gratuito) «La Città della Pizza». Ideato da Vinòforum e realizzato con la collaborazione di Ferrarelle è dedicato appunto al prodotto italiano supergettonato: la pizza, appunto.

Già, proprio così: a essere rappresentate saranno tutte le diverse scuole «stilistiche» dello Stivale: pizza «Alla Napoletana», «All'italiana», «A degustazione», «Al taglio» e quella «Fritta». Non mancherà inoltre una postazione dedicata al «Senza glutine». Tema dell'edizione meneghina de «La Città della Pizza» sarà l'avanguardia; per questo motivo, ogni pizzaiolo proporrà un menu composto da tre diversi tipi di pizza: una tra le due grandi classiche (margherita o marinara), un proprio cavallo di battaglia e una pizza d'avanguardia creata appositamente per l'occasione.

Oggi, tra le pizzerie temporary presenti all'interno di Fabbrica Orobia ci saranno: Errico Porzio - Pizzeria Porzio - Napoli, Antonio Pappalardo - pizzeria La Cascina dei Sapori Rezzato (Brescia), Ivano Veccia Pizzeria Qvinto-Roma, Fabrizio Franco e Omar Abdel Fattha - Pane e Tempesta-Roma, Lello Ravagnan-Grigoris-Chirignago (Venezia), Attilio Albachiara-Associazione Mani d'Oro-Acerra (Napoli), Paolo De Simone - Da Zero - Milano. Domenica, davanti ai forni prenderanno posto: Ciro Salvo Pizzeria 50 Kalò - Napoli, Tommaso Vatti - La Pergola-Radicondoli (Si), Leonardo Gombi e Rahman Md Rezuanur - Forno Brisa - Bologna, Daniele Vaccarella - La Braciera-Palermo, Vincenzo Esposito-Carmnella, Napoli, Luigi Cippitelli-Pizzeria Luigi Cippitelli-San Giuseppe Vesuviano (Napoli), Mirko Rizzo e Jacopo Mercuro-Pizzeria 180 g - Roma.

Per la categoria «Senza glutine», sarà presente Sara Palmieri, della Pizzeria 10 di Napoli. «Tra i protagonisti de La Città della Pizza i rappresentanti della new wave della pizza italiana, ossia coloro che contribuiscono a portare avanti concetti come la grande attenzione per gli impasti, la ricerca delle materie prime dei territori, lo studio della tradizione e la sperimentazione», sottolinea De Venuti (ideatore de La Città della Pizza e Ceo di Vinòforum).

Per tutti gli appassionati e visitatori, grazie alla presenza dei grandi maestri della specialità ci sarà la possibilità di «mettere le mani in pasta» durante i laboratori gratuiti dedicati sia agli appassionati sia ai novelli pizzaioli. Nella due giorni non mancheranno numerosi workshop durante i quali saranno approfondite tematiche inerenti la sostenibilità, l'imprenditoria, gli aspetti salutistici e le questioni tecniche (info e prenotazioni: www.lacittadellapizza.it). Orari: sabato 26 ottobre ore 11-24 e domenica ore 11-22.