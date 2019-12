Milano "coeur in man". Per la festa di Natale dona anche solidarietà

Natale vuole dire anche solidarietà. Gesti per aiutare chi ha bisogno. Bisognerebbe farlo più spesso, c'è chi opera tutto l'anno. Le feste aiutano a portare in superficie queste realtà, a volte a incrementarle. Ecco per esempio pure in città l'iniziativa «Piatto sospeso»: possibile aggiungerlo al proprio ordine su Just Eat, per farlo arrivare come dono a comunità e case famiglia della Caritas. I «Piatti sospesi» verranno consegnati da martedì a giovedì, in concomitanza con la Giornata Internazionale della solidarietà Umana, il 20. L'iniziativa del Ristorante Solidale, primo progetto di food delivery solidale, nato per contribuire a sensibilizzare sul fenomeno dello spreco alimentare e a promuovere l'inclusione sociale attraverso azioni solidali, continua così nel suo percorso offrendo l'opportunità agli utenti di agire in modo virtuoso anche per questo Natale.

E a proposito di buone azioni fatte e da fare ancora, ecco anche il «Sorriso sospeso». È l'idea del Diritto al compleanno, un progetto nato da un'idea condivisa fra Energie Sociali Jesurum e l'assessorato alle Politiche Sociali del Comune milanese, un'iniziativa che entra nelle case per illuminare il Natale delle famiglie più bisognose con l'obiettivo di diventare una nuova tradizione. Le segnalazioni delle famiglie arrivano dalla rete delle associazioni e dalle organizzazioni sul territorio; nel 2019 sono stati oltre 200 i compleanni regalati. E per queste feste si può continuare: un «compleanno sospeso» potrà anche essere messo sotto l'albero come regalo (per la donazione: info@jesurumenergiesociali.org). E avanti così.

Tocca al «Concerto Voci fuori dal Coro in programma all'Auditorium Fondazione Cariplò domani; è un'iniziativa «nata dal desiderio di persone che vivono in carcere di fare qualcosa per chi ha bisogno, un gesto molto significativo che lancia un messaggio molto potente». Anche chi ha poco, può dare un grande contributo alla comunità. La manifestazione è riuscita a coinvolgere diverse realtà che si sono messe insieme. Persone che vivono in condizioni profondamente diverse, detenuti e artisti hanno voluto mettere in scena uno spettacolo per aiutare i bambini di Milano che vivono in povertà a cui Fondazione Cariplo si dedica da due anni ormai con il programma «QuBì-La ricetta contro la povertà infantile». Di più. Un altro appuntamento musicale è per giovedì nel Duomo di Monza, dove si terrà il concerto di Natale «Note di solidarietà», organizzato dalla Fondazione della Comunità di Monza e Brianza onlus. Programma dedicato a Bach, di cui saranno eseguite le Cantate numero 5 e 6 dell'Oratorio di Natale. Protagonista di questa serata benefica sarà LaVerdi Barocca diretta dal maestro Ruben Jais, e l'ensemble vocale LaBarocca. L'evento, a ingresso libero, ha una finalità benefica, ovvero le donazioni raccolte saranno devolute a SMS Spazio Musica Scuola. Bilanci.

In questo periodo, c'è stata anche la Grande festa del panettone conclusasi ieri sera a Palazzo Bovara, dove - a parte tutte le iniziative intorno a Re panettone - non è mancata l'attenzione alla ricerca e alla solidarietà con le stelline di Natale nello stand di Aism (Associazione italiana sclerosi multipla) e alla sostenibilità e anti-spreco con la foody bag di Re-Box. Infine una notizia dal fronte aziendale: il programma Da Chicco a Chicco di Nespresso per la raccolta e il riciclo delle capsule esauste prosegue con successo in Italia, registrando importanti risultati nel 2019. Anche quest'anno l'azienda ha sostenuto l'operato di Banco Alimentare della Lombardia attraverso la donazione di 438 quintali di riso.