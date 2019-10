Milano, il Comune avverte tramite sms in caso di allerta meteo

Un nuovo sistema della Protezione Civile di Milano avverte i cittadini residenti vicino al fiume Lambro e al torrente Seveso qualora ci possa essere il pericolo di esondazioni. E lo fa attraverso un messaggio, una mail o una telefonata. Il nuovo sistema è stato presentato ieri, venerdì 11 ottobre. Per aderire al progetto ed essere avvertiti in caso di allerta meteo basterà solo iscriversi online sul sito internet del comune di Milano. I cittadini possono essere avvisati gratuitamente riguardo le allerte meteorologiche comunicate dalla Regione Lombardia, sulla possibilità di esondazione dei corsi d’acqua Seveso e Lambro.

Chi aderirà al sistema riceverà anche una comunicazione di cessato allarme e alcuni consigli su come comportarsi in queste situazioni. Questo provvedimento sperimentale sarà attivo fino a marzo 2020. Lo scopo è quello di riuscire a raggiungere nel più breve tempo possibile tutti i cittadini che possono essere in pericolo, con tempestività e informandoli sulla situazione in corso, fino al cessato allarme.

Un mezzo in più per allertare la popolazione, che va ad affiancare i comunicati stampa e le informazioni che si avvicendano sui social. Il Comune e la Protezione Civile di Milano vanno così a incrementare il già presente sistema di allerta meteo, per anticipare e far fronte a eventuali emergenze riguardanti fenomeni idrogeologici e idraulici. Una allerta veloce e tempestiva può aiutare i cittadini a prepararsi all’evento e a prendere le precauzioni necessarie.

Segui già la pagina di Milano de ilGiornale.it?