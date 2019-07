Milano, continuano i roghi alle macchine parcheggiate

Ancora una notte di fuoco e fiamme a Milano. Diverse le vetture incendiate negli ultimi giorni in varie vie della città. Sempre più o meno la stessa zona, quella Nord. La scorsa notte sono state sei le automobili date alle fiamme. A questo punto gli agenti della Questura di Milano che stanno indagando sul caso starebbero rivolgendo le loro attenzioni alla ricerca di un piromane. Il primo rogo è avvenuto poco dopo l’una e mezza di notte, in via Bernardino De Conti, in zona Dergano. Due le vetture incendiate. I Vigili del fuoco del comando provinciale di Milano sono riusciti in pochi minuti a domare il fuoco.

Poco dopo però, altre fiamme hanno illuminato il buio notturno, in via Pavoni. I pompieri di via Messina sono accorsi sul luogo con tre autobotti, tante ne sono servite per spegnere le fiamme che hanno avvolto quattro macchine. I Vigili del fuoco si sono messi al lavoro per riuscire a fare i rilevamenti del caso, che saranno poi utili agli agenti di via Fatebenefratelli che stanno indagando sui fatti. Non è escluso che si tratti della stessa persona che nella notte di giovedì 18 luglio aveva incendiato quattro autovetture sempre in via Bernardino De Conti.

Durante uno dei roghi, quello divampato in via fratelli Zoia, vicino al Parco delle Cave, avvenuto la notte del 21 luglio, forse un testimone avrebbe notato qualcosa di strano. Era infatti giunta la telefonata di un 37enne che raccontava di aver visto la sagoma di una pesrona lanciare qualcosa in direzione dell’auto e subito dopo alzarsi le fiamme, forse alimentate da un accendino. I rilievi condotti dai pompieri serviranno anche a capire se sul luogo degli incendi, accanto alle carcasse delle auto, vi siano tracce di liquido infiammabile. Non sembrano più casi isolati, ma l’opera di un vero e proprio piromane.