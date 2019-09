Milano: le contrazioni sono troppo forti e la neonata nasce sul marciapiede

Ha partorito la sua bambina sull'asfalto ieri notte, intorno alle 4.45, in strada, su un marciapiede di via Vetruvio, a Milano. È accaduto a pochi passi dalla Stazione Centrale, dove una ventenne, nata in Germania ma di origini rom, non è riuscita ad attendere l'arrivo dei soccorsi a causa delle contrazioni troppo intense. Secondo quanto riportato da Il Giorno, la giovane mamma ha così dato alla luce la neonata con l'aiuto di due amiche coetanee, che hanno avvertito il 112 con una telefonata. Una volta raggiunto il luogo del parto, dove sono arrivati anche i carabinieri della pattuglia mobile di zona della compagnia Duomo per accertarsi della dinamica dei fatti, i sanitari del 118 hanno prestato soccorso a madre e figlia e le hanno trasportate all'ospedale Niguarda per una visita di controllo. Entrambe sarebbero in buone condizioni.

Il caso, piuttosto insolito, non è il primo, anche se non sono stati segnalati parti recenti all'aperto nel capoluogo lombardo. Due casi si erano verificati nel 2013, tra settembre e dicembre: il primo bimbo era nato in un'auto in via Boscovich, in zona Buenos Aires, mentre il secondo nel cuore della notte in via Gian Galeazzo. Nel febbraio 2014, una donna aveva partorito una bambina all'angolo tra via Lorenteggio e via Inganni: la 37enne stava raggiungendo l'ospedale San Carlo, ma la coppia si era dovuta fermare per via delle contrazioni e aveva chiamato il 118. Nel 2018, in una cascina abbandonata vicina al boschetto di Rogoredo (conosciuto per essere una tra le più grandi piazze di spaccio all'aperto), una 27enne di origini ucraine, con problemi legati all'eroina, aveva avuto le prime contrazioni. Ma in quella circostanza, un connazionale aveva avvertito i carabinieri per chiedere aiuto e la donna era riuscita a partorire alla clinica Mangiagalli.