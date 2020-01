Trovato l'uomo che "sposta" le grate a Milano: fratture per una donna

Una donna caduta mentre camminava su una grata non fissata bene. Per quanto grave, l’episodio sembrava essere riconducibile ad un incidente magari dovuto ad una disattenzione o ad un errore commesso da un operaio o da chi aveva messo mano alla griglia. , invece, dopo una indagine compiuta dagli agenti della Squadra interventi speciali della Polizia locale di Milano si è scoperto che la realtà era un’altra. Era stato un uomo in modo volontario a manomettere la grata.

Non si conoscono le motivazioni del gesto. Quel che è ancora più sconcertante è che l’azione è stata ripetuta una seconda volta in un'altra strada della città. In questo caso, però, qualcuno aveva visto lo sconosciuto compiere il misfatto. Solo così si è evitato che qualche altro innocente subisse danni fisici dalla sconsiderato gesto.

Per fortuna, i poliziotti sono riusciti a mettere la parola fine all'oscura vicenda risalendo all’identità del soggetto: si tratta di un 37enne italiano senza precedenti. L'uomo è stato denunciato per lesioni gravi volontarie e segnalato anche al centro psicosociale competente.

Il primo episodio si era verificato lo scorso 23 dicembre in via Melchiorre Gioia. Una donna stava camminando quando, all'altezza del numero civico 44, era precipitata nel sottosuolo per diversi metri dopo che una grata si era aperta improvvisamente sotto i suoi piedi. La caduta le aveva procurato diverse fratture alle costole e allo sterno e il distacco di una parte di osso dalla vertebra. Soccorsa, la vittima era stata ricoverata in prognosi riservata all'ospedale Fatebenefratelli.

La polizia aveva fatto partire le indagini per risalire ad eventuali responsabili. Visionando le immagini delle telecamere di sicurezza presenti su quel tratto di strada, gli agenti hanno visto un uomo che si adoperava ad aprire volontariamente la grata, lasciandola in bilico.

Il secondo episodio è avvenuto il 28 dicembre. Una persona che transitava in via Stradivari 1 ha segnalato la presenza di una grata aperta. E così scatta l’allarme. I poliziotti hanno subito contattato i colleghi che stavano investigando sul caso di via Melchiorre Gioia. Dagli elementi raccolti sul posto è emerso che chi aveva manomesso la struttura aveva le stesse caratteristiche fisiche e lo stesso vestiario dell'individuo ripreso dalle telecamere il 23 dicembre. Dopo le analisi di altri video e grazie a testimonianze dei cittadini, gli agenti sono risalti all’uomo, D. P., un italiano di 37 anni, che durante l’interrogatorio ha confessato di essere il responsabile dei due episodi ma non ha spiegato il perché.

Sulla sconcertante vicenda è intervenuta il vicesindaco Anna Scavuzzo: "Un gesto folle e sconsiderato che ha causato il grave ferimento di una donna e che avrebbe potuto avere conseguenze ancora peggiori, se non fosse stato per la prontezza e l'attenzione degli agenti della Polizia locale che sono intervenuti subito, insieme a quanti stavano già investigando. Un gioco di squadra che ha permesso di individuare tempestivamente il responsabile ed evitare il ripetersi di cadute e ferimenti".

