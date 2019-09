Milano, straripa il Seveso. Strade allagate a Niguarda

Milano all'alba è stata colpita da un forte temporale che ha portato ingente quantità di pioggia e si è rivelato causa dello straripamento del fiume Seveso. È avvenuto verso le ore 6. Ad annunciarlo è stato Marco Granelli, assessore alla Protezione Civile: " Chiusi sottopassi Astesani Comasini e Negrotto. In srrvizio ora 5 mezzi amsa spazzatrici per pulizia che continuerà tutto oggi e anche domani, oltre alle idrovore amsa e protezione civile per i sottopassi. Perturbazione ancora presente almeno per tutta mattina ".

L'esondazione è rientrata poco prima delle 7.30; è durata circa 1 ora e un quarto: " Ora stiamo riaprendo tutte le strade ". Inizialmente era stato questo il messaggio di Granelli: " Seveso e Lambro ore 6.12. Seveso esondato poco dopo le 6.00. Tutte le squadre sul posto. Chiuso anche sottopasso via Negrotto Livelli idrometrici h.06:05 - SEVESO: Cesano Maderno 1,78 - Palazzolo 0,95- Ornato 2,43 - Valfurva 3,07 - LAMBRO: Peregallo 0,30 - Feltre 0,49 ".

Nel frattempo si registrano allagamenti in viale Marche, in viale Zara e in zona Niguarda.

Il Coc attivo

Nella giornata di ieri il centro meteo regionale lombardo ha emanato un avviso di allerta in codice giallo (criticità ordinaria) nell'area del nodo idraulico di Milano per rischio temporali forti e per rischio idraulico; il Comune ha successivamente provveduto ad attivare il COC presso il Centro di via Drago del Comune di Milano. È stata inoltre disposta l'attivazione del monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e del radar a cura della Protezione Civile del Comune. Infine sono state preventivamente allertate le pattuglie della polizia locale e le squadre del servizio idrico MM.