Milano, estorce 50mila euro ai genitori spendendoli in droga e gioco

Il vizio del gioco e della droga hanno spinto un pregiudicato di Milano ad estorcere circa 50mila euro ai suoi due anziani genitori. Dopo un'escalation di violenze e ricatti però i due hanno ceduto e si sono dunque rivolti alla polizia per chiedere aiuto. Gli agenti sono intervenuti eseguendo una misura cautelare in carcere per maltrattamenti in famiglia ed estorsione aggravata ai danni dei genitori. La questura milanese ha spiegato che l'uomo, disoccupato e con gravi problemi di gioco e droga, nel giugno di due anni fa ha iniziato a chiedere soldi ai genitori quotidianamente. Inizialmente la coppia di anziani ha deciso di aiutare il 36enne, credendo che stesse passando un brutto momento. Poi però giorno dopo giorno le richieste sono divenute sempre più sostanziose e in alcuni episodi, soprattutto durante l'ultimo periodo, hanno assunto le caratteristiche tipiche di estorsione con violenze e ricatti ai danni della coppia. I due, si legge sul Milano Today, hanno quindi deciso di allontanare il figlio da casa nella speranza che trovasse la sua strada e successivamente hanno deciso di riprenderlo nelle mura domestiche ancora una volta speranzosi che quelle pareti lo allontanassero dai due vizi che lo stavano divorando: il gioco e la droga.

Tutto questo però non è servito, e nonostante le continue richieste di aiuto alle forze dell'ordine senza una denuncia formale le stesse pattuglie non potevano fare nulla. Così a marzo 2018 la coppia si è decisa a denunciarlo, ciò ha allentato le pressioni del ragazzo nei loro confronti e dopo una momentanea pausa il 36enne è tornato più agguerrito di prima. Tra ottobre 2018 e novembre 2019 gli anziani hanno consegnato nelle mani del ragazzo una somma di circa 50mila euro. Soldi interamente spesi in droga e alle scommesse sportive, o gioco d'azzardo. Lunedì la polizia è quindi intervenuta e ha messo le manette intorno ai polsi del ragazzo che abitava in zona Gorla dopo aver accertato una serie di violenze messe in atto nei confronti non solo dei suoi genitori ma anche della sua compagna, spesso malmenata dallo stesso sotto i fumi di alcol e stupefacenti.