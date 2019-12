Milano, funerali di Piero Rattazzo al canto di “Bella ciao”

Si sono svolti oggi, alle 11 di mattina, i funerali di Piero Rattazzo, storico titolare dell’omonimo bar di corso Ticinese. Una folla di circa 300 persone è accorsa questa mattina alla basilica di Sant’Eustorgio per dare l’ultimo saluto a uno dei simboli milanesi. Rattazzo si era spento a Milano lunedì 23 dicembre all’età di 84 anni, dopo una lunga malattia. Nella stessa basilica, solo un anno fa, erano stati svolti i funerali di un altro noto personaggio nato nel capoluogo milanese, lo scrittore Andrea Pinketts.

Circa trecento persone questa mattina per salutare Rattazzo, tra clienti, amici e giovani che lo hanno conosciuto. Dopo la Messa e i ricordi del fratello, della figlia e di due giovani avventori. All’uscita dalla chiesa il feretro è stato accompagnato con il pugno chiuso, come ha riportato Mianews. La bara si è fatta largo tra la folla che ha intonato “Bella ciao” e le note della Banda degli Ottoni.

Lo storico bar in Ticinese

Piero Rattazzo era il proprietario e il gestore del bar che porta il suo cognome, aperto nel lontano 1962 in corso di Porta Ticinese e da circa dieci anni trasferitosi in via Vetere al civico 12, sempre in zona Colonne di San Lorenzo. Tanti gli scrittori, gli artisti, i parlamentari di sinistra che frequentavano il suo locale. Nel 2005 Piero Rattazzo era stato insignito dal Comune di Milano dell'Ambrogino d'Oro, su proposta di Davide Tinelli, allora consigliere comunale di Rifondazione Comunista.

Di lui aveva parlato nel 2016 anche la Bbc, definendolo “il santo patrono della gioventù” e dedicandogli un reportage comparso sul sito internet della celebre testata inglese, nella sezione “Viaggi”. Tra i molti che avevano lasciato un commento sulla pagina Facebook quello di Simone Zambelli, presidente del Municipio 8: “Penso di conoscere davvero pochi amici e compagni di viaggio che almeno una volta nella vita non hanno bevuto una birra seduti sul marciapiede davanti al bar Rattazzo in Porta Ticinese. Giù il cappello per Piero. Ti meriteresti il Famedio, riposa in pace” .

Il saluto del sindaco di Milano

Nei giorni scorsi anche il sindaco di Milano, Beppe Sala, aveva ricordato il barman scomparso: “Ci ha lasciato Piero Rattazzo, un simbolo del quartiere Ticinese. Precursore del tradizionale happy hour milanese, ha dedicato la sua vita al lavoro, che amava profondamente. Ciao Piero, Milano ti ricorda con grande affetto”. Oggi la città ha voluto abbracciarlo un’ultima volta.

