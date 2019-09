Milano, furia di due immigrati su un uomo per rubare un portafoglio

Paura a Milano dove due immigrati armati di cocci di bottiglia hanno aggredito e rapinato un uomo in piazza Durante. I responsabili dell'attacco sono un afgano con permesso di soggiorno per protezione internazionale e un pakistano irregolare. Si tratta dell'ennesimo episodio di violenza in zona. La polizia ha identificato e arrestato i due immigrati.

Silvia Sardone, consigliere comunale ed europarlamentare della Lega, ha denunciato l'episodio sottolineando "il lassismo dell’amministrazione comunale in tema di sicurezza". Da tempo, infatti, piazza Durante è diventata una zona problematica con bivacchi di extracomunitari dediti anche all’abuso di alcolici e al gioco d’azzardo. "Situazioni che il Comune conosce benissimo senza tuttavia mettere in campo adeguate contromisure. Esprimo la mia solidarietà all’uomo aggredito: purtroppo girare a piedi di sera a Milano sta diventando sempre più un atto di coraggio", chiude Sardone.

Negli ultimi mesi sono stati diversi gli episodi di violenza o disagio nel capoluogo lombardo che hanno visto come protagonisti extracomunitari. Come riportato dal Giornale.it, per esempio, a inizio agosto un gruppo di immigrati ha cacciato via i netturbini dell'Amsa in zona centrale. Dopo che gli operatori ecologici hanno chiamato le forze dell'ordine, i due ribelli sono stati denunciati.