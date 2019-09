Ancora sangue a Milano: 33enne accoltellato al volto

Ancora violenza per le stade di Milano. Questa domenica mattina, all'alba, un uomo di 33 anni è stato accoltellato ed ora si trova ricoverato al Policlinico in serie condizioni.

Sul caso stanno già indagando i carabinieri, impegnati a rintracciare il responsabile, di cui ancora non si sa nulla. Secondo le poche notizie filtrate fino ad ora, l'aggressione si è verificata in via Carlo Marochetti, nel quartiere milanese di Corvetto-Rogoredo, poco prima delle 6:00.

La vittima è stata assalita e colpita in pieno volto con un oggetto tagliente, forse un coltello. Immediato l'intervento dei soccorsi. Il 33enne, sanguinante e disteso sull'asfalto, è stato in breve raggiunto da un'auto medica e da un'ambulanza. Entrambe le vetture sono arrivate a sirene spiegate, dato che inizialmente il giovane era apparso in condizioni molto gravi ai primi soccorritori intervenuti. Una volta stabilizzato, il 33enne è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Policlinico di Milano, dove si trova tuttora. Stando a quanto riferito dal personale medico, l'uomo non sarebbe in pericolo di vita, malgrado le profonde ferite.

Spetta adesso agli uomini dell'Arma ricostruire le esatte dinamiche della vicenda, sulla quale si conosce ancora ben poco. Sono ignote le ragioni che hanno portato alla violenta aggressione, così come non si conosce l'identità del/dei responsabili.

Le indagini sono in corso, e non si esclude alcuna pista.