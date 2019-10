Milano, giovane studentessa denuncia uno stupro

Un'orribile vicenda che, se confermata, si andrebbe ad accumulare all'infinito elenco di azioni di stupro. Una denuncia è arrivata da parte di una ragazza di 18 anni che - secondo il suo racconto - sarebbe stata minacciata con un coltello prima di essere violentata ieri notte. Stando a quanto si apprende dalle prime indiscrezioni, la giovane stava rientrando nel suo campus universitario di Rozzano. La maggiorenne sarebbe di origini indiane ma residente a Manchester, in Gran Bretagna: si trova a Milano per completare un periodo di studio.

Indagini in corso

Sulla base della sua versione sarebbe stata avvicinata da un uomo sconosciuto precisamente in via Grandi, nella notte tra venerdì e sabato, che l'avrebbe costretta ad un rapporto sessuale in una stradina appartata. Nelle prime ore di oggi, sabato 26 ottobre, si è presentata in prima persona in ospedale dove è stata sottoposta a una serie di accertamenti clinici; è stata poi trasportata alla clinica "Mangiagalli". Durante il primo soccorso ha raccontato quanto avvenuto.

I medici hanno prontamente avvertito i carabinieri che da subito hanno avviato le indagini del caso per cercare di verificare l'autenticità della versione fornita e di individuare l'eventuale colpevole. Le indagini sono guidate dai carabinieri della compagnia di Corsico e dalla tenenza locale. Si cercano anche dei testimoni: un loro racconto potrebbe essere cruciale per la ricostruzione dell'intera dinamica.

