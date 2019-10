«Milano Golosa» da gustare Vendemmia a Montenapo

Camilla Rocca

Un weekend di fuoco per i milanesi che hanno deciso di rimanere in città: molte le proposte per gli appassionati di buon cibo e del bere bene, dalla cucina stellata allo street food, dalle più pregiate cantine vinicole alle birre artigianali.

Si chiude l'ultimo giorno della «Milano Wine Week»: dopo il design e la moda, Milano punta ad attirare un pubblico d'oltre confine proprio grazie al vino. Palazzo Bovara, in corso Venezia, è stato scelto come head quarter di questa settimana che si conclude oggi con masterclass, seminari, aperitivi e tasting. La conclusione della manifestazione avviene con un tocco di rosa, organizzato dall'associazione Le Donne del Vino, che ha individuato diverse cantine sulla direttrice Milano-Cortina, in omaggio all'assegnazione dei Giochi Olimpici invernali del 2026 per una degustazione plenaria nei negozi di corso Buenos Aires, previo l'acquisto di una card valida per tre assaggi il cui ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza all'Aism Associazione italiana sclerosi Multipla. All'interno di Palazzo Bovara invece un percorso dedicato alla regione Lombardia con banchi d'assaggio per degustare le migliori eccellenze vinicole del territorio. A conclusione della giornata verrà consegnato il premio «Nino Negri Special Award - Quando la passione porta in vetta»: la storica cantina «eroica» valtellinese premierà l'atleta e film-maker Simon Messner per la passione che li accomuna, tra la montagna e la dedizione richiesta nel coltivare un vigneto in quota.

E con domenica si conclude anche la Vendemmia di Montenapoleone, l'evento promosso dal distretto più alla moda di Milano, giunta al decimo anniversario e che ospita ogni giorno degustazioni e aperitivi di produttori di vino all'interno delle più importanti maison di moda dalle 19 alle 21,30. Ultima giornata anche per approfittare dello speciale pacchetto di un calice di vino abbinato al menu «La Vendemmia»: trentacinque euro a pranzo e sessanta alla sera per provare i più rinomati ristoranti del Quadrilatero.

Continua fino a lunedì l'ottava edizione di Milano Golosa a Palazzo del Ghiaccio: «Artigianalità, eco-sostenibilità e contaminazione, da quest'anno anche in un'ottica di cucina fusion» commenta l'ideatore della manifestazione Davide Paolini alias Il Gastronauta. La novità di quest'anno è infatti Asian Taste, un intero padiglione dedicato alla cucina dell'estremo Oriente dove l'offerta asiatica e italiana si fondono ad altissimo livello, come quello raggiunto sulla piazza di Milano dal primo ristorante stellato del Sol Levante. Tanti gli stand dove curiosare, assaggiare e conoscere oltre 200 artigiani del gusto provenienti da tutta Italia, partecipare alle masterclass con chef stellati o allo speciale rituale della cerimonia del tè. Quest'anno «Milano Golosa» è totalmente plastic free: «Siamo totalmente eco-sostenibili, abbiamo eliminato la plastica dai prodotti presenti e dall'allestimento, selezionando alla fonte solo produttori che avessero a cuore la massima attenzione per l'ambiente», racconta con orgoglio Davide Paolini.

In piazza Città di Lombardia, lo spazio coperto più grande d'Europa, per gli amanti delle birre artigianali e del cibo di strada si tiene la VI edizione del Lombardia Beer Fest, in contemporanea con il Cacio e Pepe Festival. I food truck presenti sono stati selezionati da Street- European Food Truck Festival, il più grande evento dedicato alla gastronomia itinerante d'Europa: amanti della cucina tipica romana, beerlovers e appassionati di street food, questo è il weekend perfetto per voi.