Milano-Govone il trenino storico delle Feste

Con l'approssimarsi del Natale, si cercano occasioni per abbinare, magari, gite fuori porta alla possibilità di fare regali originali.

In questo senso, il Magico Paese di Natale, di Govone, possiede i requisiti giusti per chi sia alla ricerca di particolari suggestioni e idee. Anche perché, in concomitanza dell'apertura e della chiusura di manifestazione, si potrà salire su un Treno Storico per recarsi all'appuntamento.

Si tratta del caratteristico Locomotore D.445.1108, con carrozze «centoporte», originario degli anni '20, che sarà protagonista di una corsa straordinaria da Milano (il 22 dicembre, orario 8.15), per un viaggio a tema che introduce l'atmosfera incantata di Govone, il borgo piemontese che ospita il Mercatino di Natale più grande d'Italia, in gara per il titolo di European Best Christmas Markets 2020. Entrambe le tratte prevedono l'arrivo alla stazione di Motta di Costigliole (CN), dove un bus-navetta accompagnerà i visitatori direttamente a Govone, con un breve trasferimento di 15 minuti, sia in andata che in ritorno.

Certo, nel Magico Paese di Natale, che apre le sue porte nel fine settimana, ci si può recare anche con altri mezzi, ma pensate all'opportunità di raggiungere in modo alternativo il suggestivo borgo nel cuore del Roero, aggiungendo al fascino di un mezzo storico, il piacere di un intrattenimento a tema. Le carrozze anni 20, infatti, frequentate da elfi e personaggi magici, si animano fra musiche natalizie, racconti a tema Natale e una piccola colazione a base di dolci tipici, durante il percorso di andata, mentre un rilassante aperitivo in musica ravviverà il ritorno.

Con oltre 200.000 visitatori e ben 117 espositori, Il Magico Paese di Natale coinvolge l'intero borgo di Govone, luogo identificato da ben due siti decretati dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità: il Castello di Govone, l'antica residenza sabauda che per l'occasione ospita la famosa Casa di Babbo Natale e il paesaggio vitivinicolo Laghe - Roero e Monferrato. Sul sito web de Il Magico Paese di Natale, si possono comprare i biglietti che includono servizi come le guide storiche a bordo, il trasferimento in bus-navetta per/da Govone, l'ingresso alla Casa di Babbo Natale, un gustoso pranzo alla Locanda de Il Magico Paese di Natale.

Da non perdere anche la mostra dedicata al Presepe «Adeste Fideles» e il Festival del Cibo con gli show cooking stellati dal tema «narrazione e degustazione».