Guasti elettrici a Porta Garibaldi: linee bloccate e treni in tilt

Milano in tilt per un guasto elettrico avvenuto questa mattina alla Stazione di Porta Garibaldi. Treni cancellati o in forte ritardo proprio oggi, 24 dicembre, Vigilia di Natale. Il problema è sopraggiunto alle prime luci dell’alba e la Rete ferroviaria italiana ha spiegato che la circolazione sarebbe stata rallentata per un inconveniente tecnico alla linea elettrica di alimentazione dei treni a Milano Porta Garibaldi. Il servizio ferroviario è stato quindi riprogrammato con cancellazioni e limitazioni di percorso, fermo restando che i treni in viaggio avrebbero potuto subire ritardi fino ai 60 minuti. Il guasto ha ovviamente creato notevoli disagi anche ai treni dell’Alta Velocità. Alcuni passeggeri avrebbero però smentito quanto dichiarato da Rfi, secondo i viaggiatori i ritardi subiti sarebbero stati ben più consistenti.

Milano in tilt

Pesante soprattutto la situazione per chi si muoveva tra Milano e le città di Novara, Como, Varese, Lecco e Bergamo, senza dimenticare lo scalo di Malpensa, preso d’assalto in questi giorni per gli spostamenti natalizi. I treni in circolazione sono stati fermati ad altre stazioni milanesi, come per esempio i Malpensa Express per la Stazione Centrale, fermati a Milano Bovisa. Sono rimasti coinvolti anche alcuni Frecciarossa e l'unico Tgv previsto in partenza per Parigi, il 9244 delle 8.45, in ritardo di oltre un'ora.

Cosa è successo

Trenord ha messo una comunicazione sul sito informando della situazione in quel momento in atto. “Si informano i signori clienti che questa mattina, dalle ore 5:30 circa, la circolazione ferroviaria di alcune direttrici è risultata difficoltosa per via di due importanti guasti che si sono verificati all'interno dei nodi ferroviari di Milano. Nella stazione di Milano Porta Garibaldi inizialmente si è verificata la mancanza di tensione della linea elettrica di Rfi a cui è seguito, come conseguenza, un guasto agli apparati elettrici del treno 24906. Mentre i tecnici erano ancora impegnati nella soluzione di entrambi i guasti, il treno 2162, per cause ancora da accertare, ha agganciato i cavi elettrici in maniera anomala”.

Risolto il problema dopo ore ma i disagi potrebbero durare

Insomma, situazione tutt’altro facile da gestire e che ha visto i tecnici impegnati per diverse ore. Trenord ha inoltre consigliato i viaggiatori di utilizzare i convogli del passante ferroviario per cercare di by-passare i tratti interrotti. Questo è infatti sempre stato regolarmente funzionante e, nella mattinata, non ha mai subito cancellazioni. Fortunatamente sembra che tutto stia tornando alla normalità. Rfi ha infatti dato comunicazione che i guasti sono stati risolti. Anche se, nell'ultima comunicazione di Trenord si legge che degli 800 treni circolati fino al termine dell'intervento dei tecnici del gestore dell'infrastruttura, oltre 200 hanno viaggiato in ritardo, 21 con oltre 60 minuti, 70 corse sono state soppresse totalmente e 83 parzialmente. Inoltre per le ripercussioni del guasto saranno possibili ulteriori disagi anche nel pomeriggio sulle linee interessate.

