Milano, i genitori fanno arrestare figlio tossicodipendente: "È l'unico modo per curarlo"

La disperazione nel vedere un figlio consumarsi a causa della tossicodipendenza li ha convinti a chiedere aiuto in un commissariato. L'obiettivo? Ritrovare, attraverso un percorso di cura, quell'adolescente che stavano perdendo: " Aiutateci a fermare la deriva di nostro figlio tossicodipendente. Arrestatelo, per forzarlo a curarsi. È l'unico tentativo che ci resta per cercare di salvarlo ". È accaduto a Milano in questi giorni e come riporta il Corriere della Sera, la storia è quella di due genitori, completamente avviliti, che denunciano il loro ragazzo perché non riescono più a gestire il suo problema di droga. Perché in casa è diventato violento, intrattabile e l'idea che quel tunnel se lo prenda per sempre li terrorizza.

Il patto con i genitori

Così, dopo un confronto con il tribunale per i minorenni, gli agenti hanno acconsentito a dare una mano ai due genitori. Che insieme alle froze dell'ordine hanno costituto una specie di patto, per "incastrare" il ragazzo per piccoli episodi di spaccio. L'unico sistema, secondo i familiari, per intervenire tempestivamente e salvargli la vita in breve tempo. Il procuratore capo del tribunale per i minori, Ciro Cascone, ha spiegato loro che in Italia non c'è per legge un " obbligo alla cura ", nemmeno per i ragazzi, ma se nell'ambito di una condanna penale la comunità viene imposta come misura alternativa al carcere, esiste " la facoltà di trattenerli anche senza il loro consenso ".

La storia del giovane

Il ragazzo coinvolto aveva iniziato a fare un uso ripetuto di cannabis già in terza media. Tuttavia, la situazione è andata peggiorando con l'ingresso alle scuole superiori. In breve tempo, infatti, la volontà da parte del giovane di sballarsi e di provare sostanze nuove e diverse si era fatta più insistente. Non più soltanto marijuana, ma anche crack, ketamina, cocaina e psicofarmaci. Diventato velocemente un tossicodipendente, ha scelto di abbandonare anche gli studi. I genitori dicono sia diventato "magrissimo", che non dorme la notte, che a casa "picchia, minaccia ruba" e che quando "va in craving", cioè la smania di assumere sostante psicoattive che caratterizza i comportamenti durante la dipendenza, loro hanno paura di lui.

I tempi troppo lunghi per la comunità

Per questo motivo, negli anni, i genitori avevano già chiesto l'affidamento ai servizi sociali e il collocamento in comunità. Il tribunale per i minorenni aveva aperto un procedimento amministrativo, ma i tempi sono risultati molto lunghi: per entrare in una struttura protetta per tossicodipendenti l'attesa può essere molto lunga, soprattutto in Lombardia, dove esiste una sola comunità terapeutica accreditata a contenere gli adolescenti tossicodipendenti. Da lì l'idea dei due genitori di fermarlo, a ogni costo. Anche con l'aiuto delle forze dell'ordine. Per costringerlo a finire in comunità e liberarsi dal demone.