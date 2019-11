Milano, incendio in palazzina: due bimbi intossicati

Un incendio è scoppiato in un edificio a Via don Francesco Torre a Milano. Quattro persone sono state portate in ospedale per aver inalato fumi, tra cui due bambini portati al Buzzi. Quaranta persone sono state evacuate. Sono intervenuti i vigili del fuoco e la Protezione civile. L'incendio, fortunatamente, è stato spento. Rimangono da chiarire le cause dell'incendio che sembra essere iniziato dal piano terra dello stabile.

Le informazioni che si hanno sono ancora poche. Sul posto oltre ai soccorsi, fa sapere l'Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza), sono intervenuti anche i vigili del fuoco e la protezione civile. La gente è spaventata, ma per fortunata la tragedia è stata solo sfiorata. Nelle prossime ora si capira cosa ha scatenato il rogo.