Milano, incidente fra bus all'uscita del deposito Atm

Incidente al deposito Atm di Viale Sarca, periferia Nord-Est di Milano. Nella mattinata di giovedì 13 giugno, due autobus del trasporto pubblico milanese si sono scontrati all'uscita della rimessa.

I due mezzi coinvolti sono un bus classico e un bus autosnodato: dalle fotografie che hanno immortalato l'infortunio, pare essere stato l'autista del primo a centrare il secondo, avendo mal calcolato la manovra.

Tuttavia, non è escluso che la dinamica dell'incidente possa essere esattamente il contrario.

Atm – la società per azioni di proprietà del Comune di Milano che amministra e gestisce il trasporto pubblico in quella città (4 linee metropolitane, 20 linee tranviarie, 4 linee filoviarie e 122 linee automobilistiche nel Comune di Milano e in 51 comuni della Città metropolitana) – ha reso noti i particolari dell'episodio che ha visto protagonisti i suoi due autobus.

Dunque, ecco la comunicazione ufficiale dell'Atm circa l'esatta dinamica dello scontro, che non ha fortunatamente ferito i due conducenti: si è trattato, come preventivato, di una manovra errata da parte di un'autista.