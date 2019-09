Investono un motociclista, poi scappano a piedi

Grave incidente nella notte di sabato a Milano dove un'auto con a bordo due persone ha investito un ragazzo in moto. Subito dopo il violento impatto gli investitori sarebbero fuggiti a piedi, senza prestare soccorso al 34enne . La donna, forse alla guida del Suv, si è poi costituita il giorno seguente alle Forze dell'ordine, in presenza del suo avvocato. Denunciata. Il fatto è avvenuto a Milano, all'incrocio tra viale Zara e viale Marche, verso le 11,36 di sabato 31 agosto.

Un Suv Volkswagen grigio con targa albanese ha travolto un giovane di 34 anni a bordo di una Kawasaki Ninja verde. Le due persone sull'auto, subito dopo il grave incidente, avevano abbandonato sia la vettura che il ragazzo gravemente ferito ancora sdraiato sul cofano, scappando a piedi. Nella serata di ieri, domenica, alle 18, una ragazza di 29 anni, albanese, si è presentata accompagnata dal suo avvocato al commissariato di via Custodi. Poco prima il suo legale aveva telefonato per avvertire del loro arrivo.

La donna verrà adesso denunciata per omissione di soccorso e lesioni gravissime. Da quanto emerso non sarebbe residente in Italia. Secondo le prime ricostruzioni la donna avrebbe fatto una manovra non consentita e si sarebbe trovata davanti il centauro. A quel punto non sarebbe riuscita a evitare il tragico impatto. L'investito è stato soccorso dal personale medico del 118 e trasportato d'urgenza all'Ospedale Niguarda. Sarebbe ancora in prognosi riservata.

Segui già la pagina di Milano de ilGiornale.it?