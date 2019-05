Milano, ladri calano la cassaforte dalla finestra

A Milano una rapina ingegnosa che ha portato nelle tasche dei ladri un bottino pari a circa 250mila euro. Un piede di porco, un martello, qualche vestito e il colpo è riuscito. La particolare rapina è avvenuta lunedì pomeriggio, 20 maggio, in un appartamento sito al secondo piano di un condominio in via Tadino, nella zona centrale di Porta Venezia, a Milano. Da quanto emerso i furfanti sarebbero entrati nell’abitazione servendosi di un piede di porco. Una volta all’interno avrebbero cercato e trovato la cassaforte nel muro. Con un semplice martello sarebbero quindi riusciti a scardinarla. E il gioco è fatto. O quasi.

Manca ancora l’idea per riuscire a portarla fuori. Essendo una casa abitata è bastato cercare in armadi e cassetti abbastanza vestiti e lenzuola da creare una corda, di quasi sette metri. Il complice che aspettava al pian terreno ha poi recuperato l’oggetto ed è scappato. Intanto gli altri hanno continuato a razziare ogni angolo dell’appartamento. Alla fine il valore del bottino è stato stimato in ben 250mila euro. Di cui 10mila euro in contanti e venti orologi da collezione, tra i quali dieci Rolex.

Il padrone di casa, un italiano di 51 anni, ha scoperto il furto verso le 19,30 quando ha fatto ritorno nell’appartamento. Ha subito chiamato il 112 per sporgere denuncia. I carabinieri giunti sul luogo della rapina hanno aperto le indagini e iniziato tutti i rilevamenti necessari a capire la dinamica della rapina. Con ogni probabilità la cassaforte è stata smurata usando un martello trovato in casa. Oltre al danno la beffa, quindi. E’ stata anche ritrovata la corda improvvisata. Nelle prossime ore verranno ascoltati i vicini di casa, sperando che abbiano notato qualche particolare utile alle indagini.