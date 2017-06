Milano, lite in balera per una donna: 81enne finisce in ospedale

Un uomo di 81 anni è stato aggredito da un altro anziano in una balera dopo aver chiesto alla compagna dell'aggressore di ballare con lui.

I due coetanei avrebbero iniziare a discutere e sono passati quasi subito alle mani. L'uomo che ha sporto denuncia ha rimediato un pugno in faccia e una contusione.

La coppia è andata via prima dell'arrivo della polizia alla Balera dell'Ortica in via Amedeo a Milano. L'81enne ha raccontato di aver invitato la signora a ballare ma il compagno non ha apprezzato e ha reagito in modo violento.

Trasportato alla clinica Città Studi, ha prima atteso l'arrivo degli agenti per fare la denuncia. L'aggressore non è stato ancora identificato.