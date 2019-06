Milano, lutto per il Pd: è morto Luigi Galbusera, consigliere Municipio 2

Lutto per il Pd e tutta la politica milanese: se ne è andato a 72 anni, vinto da un brutto male, Luigi Galbusera. Consigliere del Municipio 2 dall'8 giugno 2016 (a partire dal mandato di Giuseppe Sala a Palazzo Marino) è stato un militante di lungo corso del centrosinistra meneghino, specialmente per quella fetta di città per la quale si è sempre impegnato sul campo, politicamente.

"Militante di lungo corso e infaticabile 'maglietta gialla', colonna portante della zona 2, un uomo sempre al servizio della propria comunità. Oggi, dopo una lunga malattia, Luigi Galbusera ci ha lasciati. Lo salutiamo, ricordando con affetto il tempo che ha condiviso con noi, e ci stringiamo forte alla sua famiglia" , il messaggio di cordoglio del Partito Democratico di Milano.

Al messaggio dei dem, si aggiunge quello di Silvia Roggiani, segretaria del Pd Milanese: "Proprio l'altro giorno ho scritto a proposito della nostra comunità, fatta di persone generosissime che danno l'anima per la politica, per il partito, quello strumento con cui cambiare il mondo. Gigi era uno di queste. Una colonna per il Municipio 2, per il giornalino che aveva fondato, per il Partito. Un uomo generoso, instancabile nell'impegno che ogni anno si rinnovava su sfide sempre nuove. Ciao Gigi, ci mancherà il tuo sguardo limpido e profondo, uno sguardo di cura e amore per la tua zona, la tua città e il tuo partito. Oggi ci lasci più soli, ma terremo alta la bandiera del tuo impegno, non solo con il ricordo, ma nelle battaglie, piccole e grandi, di ogni giorno" .