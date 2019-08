Milano, marocchino arrestato si scaglia contro la polizia

Doveva essere un semplice arresto per rapina a Milano, dove la polizia era intervenuta dopo che un marocchino era stato rapinato di 15 euro da un suo connazionale insieme ad un complice. La descrizione della vittima era stata così accurata che alla polizia non ci è voluto molto per trovare quel 34enne e ad arrestarlo. Infatti, dopo poche ore è stato avvistato in via Fabrizi e condotto in Questura per il riconoscimento.

Qui sono iniziati i guai, si legge sul Milano Today. L'uomo infatti ha iniziato ad innervosirsi e ha iniziato a procurarsi autolesioni scagliandosi contro un muro della stanza dove un poliziotto gli stava prendendo le impronte e danneggiandolo. Poi, ancora ammanettato si è schiantato contro un vetro blindato danneggiando anche questo. È stato quindi bloccato e all'interno della Questura è stata riportata la calma. Ora la polizia sta battendo zona Quarto Oggiaro per riuscire a trovare il suo complice visto che il 34enne ha rapinato il suo connazionale insieme ad un'altra persona della quale però si sono perse le tracce.

Il marocchino dovrà ora rispondere oltre che di rapina aggravata anche di danneggiamento aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.