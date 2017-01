Milano, minaccia di buttarsi da un ponteggio del tribunale

"Sono 12 anni che la giustizia se la prende con me e non mi lascia in pace". Sarebbe questo il motivo che ha portato un uomo, un italiano non acora identificato, a inscenare una protesta davanti al tribunale di Milano (guarda le foto).

Vestito di nero, zainetto blu in spalla e cappello in testa, l'uomo si è infatti arrampicato su un’impalcatura esterna del palazzo di giustizia, sul lato di via Freguglia, e minaccia di buttarsi di sotto da un'altezza di circa 15 metri. I vigili del fuoco arrivati sul posto hanno aperto il telo anti caduta per soccorrerlo.

Per qualche secondo avrebbe anche accettato di togliersi l'imbrago dei soccorritori, ma subito dopo lo ha tolto. Con lui sull'impalcatura ci sono ora anche il capo dell'antiterrorismo Alberto Nobili e l'ex magistrato di Mani Pulite Gherardo Colombo. Alla fine l'uomo ha desistito dal suo intento ed è sceso dall'impalcatura.