Milano, minaccia di dare fuoco all'auto della fidanzata

A Milano una ragazza si è rifiutata di andare al ristorante con il suo compagno e ha rischiato di vedere la sua macchina in fiamme. Quando sono giunte le Forze dell’ordine l’uomo stava prendendo a pugni l’auto e minacciando la donna. E non dava assolutamente l’idea di volersi calmare. Gli agenti sono così stati costretti ad arrestarlo. L’aggressore in seguito a un controllo è risultato ben noto alla Polizia per avere precedenti penali. Come raccontato da Milanotoday, il fatto è avvenuto all’esterno di un ristorante in via San Miniato, in zona Bicocca, a Milano.

Protagonisti della lite, che ha portato all’arresto di un italiano 47enne, lui stesso e la sua fidanzata, con la quale aveva passato l’intero pomeriggio a litigare. Proprio per questo motivo, da quanto raccontato dalla ragazza, la 31enne aveva deciso di non accettare l’invito a cena del suo compagno. La lite avrebbe preso toni più accesi proprio davanti al locale, attirando l’attenzione di alcuni passanti. Questi, preoccupati per la situazione che stava degenerando, hanno deciso di chiamare la Polizia. Quando gli agenti sono giunti sul luogo dell’accesa discussione hanno trovato l’uomo che sbatteva le mani contro l’auto della fidanzata. Il 47enne stava anche insultando la donna, minacciandola.

Le scuse dell’uomo rivolte agli agenti hanno solo peggiorato la sua situazione, dato il suo continuo insultare la 31enne. Le forze dell’ordine hanno quindi deciso di ammanettarlo e portarlo in commissariato. Come raccontato dalla giovane non era la prima volta che il suo compagno si comportava in quel modo, anche se lei non aveva mai avuto il coraggio di denunciarlo. L’uomo è risultato avere diversi precedenti penali, per lesioni personali, possesso di droga, stupefacenti e rapina.