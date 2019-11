Milano, molestie in strada e botte a militari: arrestata albanese

Pugni, calci e morsi ai carabinieri di Milano che cercavano di farla salire a bordo di un'ambulanza sopraggiunta in suo soccorso. La responsabile è una 38enne di nazionalità albanese, protagonista della assurda vicenda andata in scena durante la notte dello scorso venerdì.

È all'incirca mezzanotte quando la donna, completamente ubriaca, ha iniziato a creare scompiglio in via Francesco Albani ed a molestare pesantemente chiunque incrociasse la sua strada.

Numerose le segnalazioni inoltrate alle forze dell'ordine, giunte in breve sul posto unitamente ad un'ambulanza del 118. La presenza degli uomini in divisa e dei sanitari non ha fatto altro che far innervosire ancora di più la straniera, divenuta fin da subito fortemente ostile nei loro riguardi.

Insulti e minacce, poi una violenta aggressione fisica nei confronti dei militari che la invitavano a farsi assistere dal personale medico. Prima calci e pugni, poi la 38enne ha morso uno dei carabinieri alla mano per liberarsi dalla sua presa. Con grande fatica la donna è stata trasportata in codice verde all'ospedale San Carlo Borromeo di Milano poi, una volta dimessa, è stata arrestata con l'accusa di oltraggio, resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

