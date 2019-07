Milano, non paga le trans e viene sequestrato e minacciato

Brutta avventura a Milano per un uomo di 39 anni che ha rischiato grosso perché non aveva i soldi per pagare due trans brasiliane. Dopo essere stato sequestrato e minacciato per una intera notte, le due sono state arrestate. Secondo quanto raccontato alle Forze dell’ordine, l’uomo avrebbe anche subito una violenza sessuale da parte delle due. Il fatto è stato riportato da Il Giorno http://www.ilgiorno.it/milano/cronaca/sequestrato-e-violentato-da-due-trans-notte-da-incubo-per-un-39enne-in-zona-certosa-1.4692897, tutto sarebbe iniziato nella mattinata di giovedì 11 luglio quando il 39enne avrebbe contattato un trans tramite annuncio su un sito apposito, fissando l’appuntamento in casa della donna, in viale Certosa, a Milano. Prezzo concordato della prestazione: 150 euro.

Il pomeriggio stesso l’uomo si presenta nell’abitazione e lascia un acconto di venti euro sulla cifra pattuita, oltre al cellulare come pegno. Sarà un suo amico a portare i restanti centotrenta euro. Nell’appartamento c’è anche un’altra brasiliana. La serata continua con uso di cocaina in più riprese e numerosi amplessi. E così, di volta in volta il prezzo sale, fino a raggiungere i 600 euro. Una volta finito, il giovane chiama un parente chiedendogli i soldi di cui ha bisogno. Ma alla sua risposta negativa le cose cominciano a complicarsi non poco. Da quanto raccontato dall’uomo , a quel punto la trans sarebbe diventata aggressiva e avrebbe chiamato l’amica che si trovava nell’altra stanza.

Le due sequestrano il cellulare e copiano tutti i numeri telefonici salvati in rubrica. Qui parte la minaccia, se non arrivano velocemente tutti i soldi, la mattina seguente inviano ai vari contatti del 39enne un video girato in casa senza che lui ne fosse a conoscenza. Da quanto riportato dal Giorno sarebbe anche stato violentato sessualmente. Insomma, una notte da incubo, sequestrato e minacciato da tre trans, al duo infatti se ne è aggiunta un’altra. Finalmente arriva il venrdì mattina e per il sequestrato il dramma sembra ormai giunto al termine.

I quattro si accordano sul da farsi per risolvere il problema. La presunta vittima viene accompagnata in banca dove promette di ritirare mille euro per pagare le donne che nel frattempo lo aspettano in auto. Appena entrato nella filiale decide di raccontare tutto ai dipendenti della banca che subito avvertono le Forze dell’ordine. Per le due donne si sono aperte le porte di San Vittore.