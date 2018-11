Padre e figlia inseguono scippatore e lo fanno arrestare

Non difetta di certo di coraggio e di sangue freddo la giovane 18enne che, in collaborazione col padre, ha fatto arrestare un marocchino di 24 anni che ieri sera intorno alle 20:30 l'aveva derubata del telefono cellulare. La vicenda, accaduta a Milano, è stata raccontata per prima dall'Ansa.

Secondo la ricostruzione dei fatti ad opera degli inquirenti la ragazza è stata affrontata dal nordafricano all'uscita della fermata di Lampugnano, linea rossa della metro meneghina, le ha scippato dalle mani il telefonino e poi ha tentato di darsi alla macchia. La ragazza non si è però minimamente persa d'animo, al punto da essere riuscita in qualche modo a contattare il proprio padre che l'ha raggiunta sul luogo del fattaccio in brevisimo tempo.

A questo punto padre e figlia hanno chiamato la polizia, mettendosi però nel contempo all'inseguimento del rapinatore, mantenendosi a distanza di sicurezza da lui e comunicando in tempo reale alle forze dell'ordine l'esatta posizione del marocchino. Di lì a poco, grazie alla "guida" dei due, la polizia di Milano è riuscita a mettere le mani sul marocchino: successivi accertamenti da parte degli agenti hanno fatto venire a galla il fatto che il 24enne fosse una vecchia conoscenza delle forze dell'ordine, inoltre la sua presenza sul suolo nazionale non era assolutamente regolare.