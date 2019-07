Milano, paura in un supermercato. Guardia aggredita con siringa infetta

Terrore in un supermercato di viale Umbria a Milano. Due ladre, fermate dalla guardia, hanno minacciato l’uomo con una siringa a loro dire infetta. Sono poi scappate ma la loro fuga è durata poco. Inseguite dal coraggioso sorvegliante, sono state fermate e arrestate nella metropolitana di Lodi. Tutto è accaduto sabato 20 luglio nel primo pomeriggio, verso le 13,45. Due donne, una di 31 e l’altra di trentotto anni, sono entrate nel supermercato per mettere a segno un colpo. Le due hanno cercato di uscire dall’Esselunga con due bottiglie di superalcolici e a quel punto sono state raggiunte dalla guardia che le stava tenendo d’occhio.

Le rapinatrici però non si sono perse d’animo e hanno tirato fuori una siringa minacciando il sorvegliante e informandolo che era infetta. L’uomo ha fatto quindi guadagnare l’uscita alle ladre ma ha continuato a seguirle senza farsi vedere. Le ha quindi raggiunte e bloccate mentre stavano scendendo le scale della fermata Lodi della metropolitana, poco distante dal supermercato scelto per il furto. Una volta fermate ha avvertito gli agenti che le hanno prese in consegna e arrestate. Le due ladre non avevano fatto i conti con il coraggio e la velocità della guardia. Non si sa ancora se la siringa fosse realmente infetta o se le donne avessero inventato la storiella per guadagnarsi la fuga una volta beccate.

Sempre ieri, in serata, verso le 19,20, un altro supermercato a Milano è stato preso di mira. Questa volta si tratta del supermercato di via Rubattino e il ladruncolo è un italiano di 25 anni con alcuni precedenti penali. Il giovane, bloccato dagli uomini della sorveglianza, aveva nello zaino diversi prodotti non pagati, per un ammontare di circa 200 euro. Un suo complice, non ancora identificato, gli aveva passato la refurtiva poco prima. Il 25enne è stato arrestato con l’accusa di furto in concorso con ignoti.