Milano, paura in strada: algerini accoltellati al culmine di una lite

Paura in strada a Milano dove, a seguito di una violenta rissa restano a terra con ferite di arma da taglio due individui di nazionalità algerina.

L'episodio si è verificato verso la mezzanotte dello scorso mercoledì in viale Stelvio dove, convocati da alcuni testimoni, sono giunti a sirene spiegate i soccorritori del 118.

Riversi al suolo e sanguinanti, i due nordafricani sono stati immediatamente assistiti dal personale sanitario. Il più grave è subito apparso un 24enne, con una seria lesione all'altezza dell'addome. Trasportato d'urgenza al Fatebenefratelli di Milano, lo straniero rimane in prognosi riservata anche se, come riferito dalla stampa locale, non sarebbe in pericolo di vita.

Meno gravi le ferite riportate dal connazionale di 30 anni, con tagli agli arti superiori, utilizzati probabilmente per proteggersi dai fendenti subìti nell'aggressione. Quest'ultimo è finito in codice giallo all'ospedale Niguarda.

I soccorritori hanno immediatamente segnalato l'accaduto alle forze dell'ordine, giunte rapidamente in viale Stelvio. Gli agenti della questura hanno raccolto alcune testimonianze e tentato di ricostruire i fatti, anche se al momento pare non esserci troppa chiarezza a riguardo. Nessuna notizia, essendo tuttora in corso le indagini, è stata fatta comunque trapelare dagli inquirenti.

L'ipotesi più probabile è che i due siano stati feriti al culmine di una violenta rissa scoppiata tra un gruppo di persone poi dileguatesi dopo l'aggressione col coltello ai danni dei due algerini.

Risulteranno probabilmente fondamentali le immagini riprese da alcune videocamere di sorveglianza presenti nelle vicinanze del luogo dell'aggressione.