Milano, polizia scopre bisca clandestina cinese in una casa

Giocavano a Mah Jong in una vera e propria bisca clandestina in un seminterrato di via Farini, a Milano. Il fatto è stato scoperto dall'unità di contrasto stupefacenti della Polizia Locale meneghina, intervenuta in seguito a una segnalazione per il via vai sospetto e un possibile spaccio di droga: le forze dell'ordine hanno scoperto un appartamento con due stanze allestite con tavoli da gioco professionali. Seduti, tre per tavolo, dei cittadini di origine cinese che giocavano a Mah Jong.

Le sei persone, due donne e quattro uomini di età compresa tra i 37 e i 51 anni, sono state denunciate per esercizio abusivo del gioco d'azzardo. I soldi trovati sul tavolo, quasi 6mila euro, insieme alle tessere del gioco e ai tavoli professionali, sono stati posti sotto sequestro. Il giorno successivo al blitz, quando gli agenti sono tornati sul posto per procedere alla nomina del custode giudiziario dei tavoli da gioco, hanno trovato le due donne e uno degli uomini denunciati ancora intenti a giocare a Mah Jong.

Una delle donne a quel punto ha proposto agli agenti qualche centinaio di euro per non essere denunciata. Per questo, oltre all'esercizio abusivo del gioco d'azzardo e al sequestro dei soldi, dovrà rispondere anche dell'accusa di istigazione alla corruzione.