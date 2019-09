Ragazzo accoltellato alle prime luci dell’alba

Sangue a Milano alle prime luci dell’alba di questa mattina, domenica 15 settembre. Un ragazzo è stato trovato sull’asfalto, accoltellato al viso.La vittima se la caverà, al momento si trova all’ospedale Policlinico. Secondo quanto ricostruito, l’aggressione sarebbe avvenuta verso le sei del mattino in via Carlo Marocchetti, in zona Corvetto-Rogoredo. Come riportato da milanotoday, un giovane di 33 anni sarebbe stato accoltellato per strada. I carabinieri giunti sul luogo del ritrovamento stanno compiendo tutti i rilevamenti del caso e cercando di capire se qualcuno possa aver assistito a quanto avvenuto.

L’Azienda regionale di emergenza urgenza avrebbe comunicato l’ora, poco prima delle sei. La centrale operativa ha inviato sul luogo un’automedica e un’ambulanza perché le condizioni del ragazzo all'inizio sembravano gravi. Quando il personale sanitario è arrivato ha deciso di trasportare la vittima in codice giallo al pronto soccorso del Policlinico, dove è giunta verso le 6,40. Il giovane non sarebbe quindi in pericolo di vita, anche se le ferite riportate sono state giudicate serie. Appena possibile i militari interrogheranno il 33enne. Non si esclude che una discussione possa essere sfociata in violenza. Tra le ipotesi possibili anche quella di una rapina finita nel sangue.

