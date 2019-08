Rapinata in ascensore dalla vicina di casa

A Milano si deve stare attenti anche quando di sale sull’ascensore condominiale. Proprio qui ha subito una brutta avventura un’anziana. La donna, di 79 anni, è stata infatti aggredita nell’ascensore dello stabile in cui vive e rapinata. Il fatto molto particolare è che non è stato un delinquente sconosciuto che si è introdotto nel palazzo per cercare soldi da arraffare. Si è trattato invece di una vicina di casa dell’anziana signora, una 51enne italiana senza precedenti penali sulle spalle. Fermata e denunciata per rapina.

Tutto è avvenuto giovedì pomeriggio, 1° agosto, verso le 16,30 in uno stabile sito in via Pascoli, zona sud Milano. Qui una 79enne è salita nell’ascensore del palazzo in cui vive, per raggiungere il piano selezionato. Prima che le porte si chiudessero una donna sulla cinquantina si è infilata all’interno dicendo di dover andare al terzo piano. Improvvisamente la donna ha spinto per terra l’anziana signora e le ha sfilato di mano il porta occhiali dove la 79enne era solita tenere i contanti, ben 200 euro. Probabilmente usato come nascondiglio. La ladra è poi scappata velocemente cercando di fuggire.

Un negoziante ha però notato la fuga della donna e ha chiamato la Polizia, fornendo agli agenti una chiara descrizione della fuggitiva. E’ bastato poco ai poliziotti per risalire alla rapinatrice, anche perché non sono dovuti andare molto lontano. La 51enne infatti abita nello stesso palazzo della vittima, ed è una sua vicina di casa. Beccata poco dopo, è stata perquisita e addosso aveva ancora 150 euro. La donna è risultata essere incensurata ed è stata denunciata con l’accusa di rapina. L’anziana invece è stata soccorsa dagli agenti. Per lei solo una grande paura e qualche livido. Non ha però voluto essere portata in ospedale.

